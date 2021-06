Bonjour je vois déjà que ça gueule à propos de certaines conférences... Je vois pas pourquoi vu que depuis le début on sait que:



SONY absent donc woila.



Microsoft feront du Microsoft comme depuis 4/5 ans avec 2 jeux (Halo/Forza) et le reste en full cinématique ou tier d'après les infos récentes et quelques autres.



Nintendo sont déjà les rois de cet E3 avec Légendes Pokémon: Arceus et Zelda BOTW2, c'est un faux débat.



Il n'y a rien d'autre a attendre cet Event cette année, le reste ne sera que déception.



PS: Captain Obvious, l'E3 est peut-être encore d'actualité mais il y a longtemps que ça période dorée est finie.



PS2: On a même pas de quoi faire un "HYPE TRAIN" cette année...