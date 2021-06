Baucoup de jeux ont des armes qui peuvent littéralement "casser" le jeu, quand je dis casser, je parle de bousiller un peu l'expérience en terme de challenge car ces armes sont trop cheatés, font beaucoup trop de dégâts, retame un boss en quelques coups etc...Voici donc un top 10 des armes que je trouve vraiment cheaté dans les JV !10)- Le cutter plasma est l'arme de base de Isaac dans Dead Space. Elle est tellement puissante une fois amélioré à fond qu'elle est capable de neutraliser n'importe quelle necromorphe en quelques tirs. De plus, les munitions sont légions, elle est précise et les dégâts sont monstrueux. Que ce soit dans Dead Space 1 et 2, vous pouvez tout à fait faire tout le jeu uniquement avec cette arme. J'ai fais Dead Space en impossible uniquement avec le cutter et bah j'ai vraiment pas galère.9)- Une arme ô combien redoutable en multijoueur. Rapide à utiliser, ultra précise, une balle 1 mort ou presque. Le Sniper intervention est un véritable fléau en multijoueur pour peu que vous soyez adepte des Sniper. Même un joueur passable peut tout à fais enchaîner les kills avec ce Sniper cheaté, tout ceux qui ont jouer à MW2 savent à quel point ce Sniper est pété !!- Une arme capable de faire danser n'importe quel ennemi, boss compris ! Les munitions sont pas hyper courantes mais elle est tellement cheaté que c'est pas plus mal. Pendant que les ennemis ou boss dansent, vous pouvez les tabasser et c'est vraiment pété quand même, mais bon c'est fun alors pourquoi se priver ?7)- Le costume Tanuki est bien évidemment complètement pété, vous pouvez neutraliser tout les ennemis ou presque en 1 coup de queue, vous pouvez voler/planer sur de très longues distances, il existe même une version invincible de ce costume. Le costume chat également de Super Mario 3D World est cheaté aussi mais "moins" on va dire.6)- Avec l'épée de Ludwig, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Uniquement disponible dans le DLC, elle fait des dégâts monstrueux, surtout à deux mains. Capable de stun (assommé) un boss avec son coup spécial, quand la scie tourne, l'ennemi prend des dégâts au contact, à une main, elle n'est pas très puissante mais à deux mains, elle est monstrueuse. Équipez les meilleurs gemmes et vous roulerez sur le jeu...5)- En voilà une arme bien cheaté également, le dernier souffle de SAHT est obtenu en vainquant le boss du monde de glace. Comme son nom l'indique, il permet de geler n'importe quel ennemi ou presque et ce hyper facilement. D'habitude, pour les gnorcs en armures par ex, il faut d'abord détruire leur armure, puis utiliser le souffle de feu pour les vaincre. Bah avec ce souffle non, vous soufflez, l'ennemi gelé, vous le péter à coup de corne et c'est bye bye. Et vous pouvez enchaîner 20 ennemis si vous le voulez comme ça, à tel point que les autres souffles ne vous serviront plus à rien, en tout cas contre les ennemis.4)- En voilà une arme bien cheaté également. Visez tout ce qu'il ya devant vous, tirer et passez tranquillement... Les caisses de Nitro ne seront plus un problème, le bazooka les détruits, les mobs ne feront pas long feu non plus surtout que les munitions sont illimités !!!3)- Une épée particulièrement appréciée des joueurs, mais qui en fais rager aussi beaucoup surtout en multi. Capable de tuer en 1 coup n'importe quel ennemi ou presque, elle est cependant difficile à manier, mais elle reste puissante et rageante.2)- Bien plus cheaté que l'étoile ou l'éclair qui sont déjà pas mal dans leur genre, La Billa vous rend invincible comme l'étoile, mais la vitesse est multiplié par deux, à tel point que si vous êtes dernier au Last tour, grâce à ça, vous pouvez tout à fais remonter quatrième voir troisième etc... De plus, vous défoncerez tout les ennemis sur votre passage. Vous avez dis cheaté ?1)- Une des armes sûrement les plus représenté dans les JV, c'est simple j'ai l'impression que tout les triple A ont un arc maintenant. Que ce soir Far Cry, Last of Us, Zelda, Assassin’s Creed, Horizon Etc... C'est l'arme du chasseur ultime, discrète, vous pouvez neutraliser tout un camp ennemis avec cette arme, rajoutez des flèches explosives comme dans Far Cry, enflammés etc... Les flèches ne sont pas rares à trouver ou fabriquer, et les dégâts infligés aux ennemis sont loin d'être négligeable. Bref, l'arc c'est pété mais ça, Legolas nous la déjà montrer, rien qu'à voir comment il enchaîne les orcs dans Lord of The Ring...Voilà, un top de plus et j'espère qu'il vous a plu, évidemment, vous comprendrez que j'ai pas fais certains jeux et donc que j'ai sûrement loupé des armes encore plus cheatée que celle ci mais bon. Bien évidemment, je n'ai pris que des armes disponible quand on fait le jeu une première fois et pas des armes qu'on débloqué une fois le jeu terminé. J'aurai mis la Chicago Typewriter de RE4 sinon x)Peut être que je ferais un top pour les armes débloqués en fin de jeu les plus puissante à l'avenir pourquoi pas