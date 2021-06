Voilà un petit classement vite fait de la série Uncharted, série que j'aime particulièrement ! Je précise avant tout que n'ayant jamais eu la Psvita, le jeu Uncharted Golden Abyss ne sera évidemment pas pris en compte.En attendant le film et un hypothétique 5 ème épisode (même si bon, pas forcément nécessaire) voici donc mon classement bien évidemment totalement subjectif et qui se base surtout sur l'expérience globale que j'ai eu de ces jeux.5)- Le Uncharted le moins "bon" est pour moi le tout premier. Attention, il ne s'agit clairement pas d'un mauvais jeu, loin de là mais c'est celui que je trouve vraiment le moins marquant. On sent que ND n'osait pas trop au tout début, ne savant pas vraiment sur quel pied danser avec cette nouvelle licence.En fait, le gros problème de ce premier épisode est selon moi ses interminable gunfight à L'IA douteuse. On a souvent l'impression de n'être que dans une succès d'arène de fusillade même si heureusement quelques phase de grimpette varie un peu le tout. La phase en bateau est également très mal foutu, à chaque fois ralentir pour pété les bidons explosif, tout en se faisant canarder...Mention honorable quand même vers la fin du jeu avec les espèces de gollum sur pattes original et qui change des ennemis lambda.4)- Dernier épisode et considérer comme stand alone, ULL a été une très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé l'alchimie entre le duo Chloé et Nadine, même si pas non plus sans faille. Le jeu est d'une beauté folle et L'Inde est magnifique et très bien retranscrit. Bien évidemment, difficile de ne pas mentionner ce jeu sans parler de la zone ouverte magnifique à explorer, avec de nombreux défis à accomplir. Également, le jeu réserve son lot de surprise dont je tairai les événements. Dommage que le jeu soit si cours, et que après la zone ouverte ça reste bien plus classique. Mais ça reste un très bon apéritif ce Lost Legacy.3)- Le Uncharted préféré pour beaucoup, moi j'ai beaucoup aimé également mais ce n'est pas mon préféré comme vous pouvez le voir. Soyons clair, le jeu est excellent, nul doute là dessus, avec des passages d'anthologie comme le train, le char dans le village où encore l'hélicoptère sur le toit. D'ailleurs, le jeu décolle vraiment à partir du chapitre 5,au Nevada je crois.Visuellement, pour de la PS3 c'était ouf, malheureusement, je ne le met pas plus haut dans mon classement à cause de l'histoire et du méchant principale que je trouve assez naze... Les énigmes sont également assez pitoyable, et la fin à Shambala n'est pas extraordinaire non plus.Enfin, ce côté "pas le temps de souffler" était cool mais je trouve que le jeu en faisait trop par moment, à tel point qu'il ne me surprenait plus vraiment. assez prévisible, je me disais "ah tiens, ce pont va s'effondrer" ou encore "il va se passer ça"Mais rien que pour ses scènes d'anthologie, il mérite quand même le podium.2)- Oui, jetez moi des cailloux si vous voulez mais j'ai une petite préférence pour le 3. Déjà, je trouve l'histoire plus réussi que le 2, on en apprends un peu plus sur le passé de Nathan et sa rencontre avec Sullivan. Les antagonistes sont un poil plus réussi que dans le 2, même si pas folichon non plus. Les énigmes sont plus travailler et il ya vraiment ce côté Indiana Jones avec les araignées et tout que j'ai adoré.Les moments spectaculaire ne sont pas oublié non plus, notamment le passage incroyable avec le bateau ou l'avion qui s'écrase dans le désert. Juste incroyable.Puis ce désert était magnifique sérieux. J'ai moins bien aimé la fin dans le niveau "imaginaire". Ah et j'ai oublié de mentionner le niveau en France qui est très réussi également.1)- Le meilleur de la série pour moi. Foutre ment beau, une sensation de voyage incroyable royable, et une aventure épique au 4 coins du globe que je suis pas prêt d'oublier. C'est aussi le Uncharted ou on ressens la maturité dans l'écriture.Bien que l'histoire soit assez classique, elle est très bien raconté et quelques rebondissement sont les bienvenu. J'ai beaucoup aimé évidemment le frero que je trouve super attachant, a tel point que je voudrai une aventure lui étant exclusivement dédiée.Et puis que dire du chapitre à Madagascar tout bonnement magistrale. C'est aussi le Uncharted ou il ya pas mal de moment drôle, et original. Le jeu n'est pas exempt de défaut non plus, trop de grimpette et pas assez de moment spectaculaire pour un épisode conclusion mais ça m'a pas dérange plus que ça. Ce jeu, j'ai adoré le faire ne serait ce que pour le sublime voyage qu'il propose, et sa conclusion tout bonnement excellente.Le meilleur Uncharted pour moi tout simplement.Et vous alors, votre classement Uncharted ? Hésitez pas à me le dire dans les commentaires.