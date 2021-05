Quitte à autoriser le fast traveling avec le nouvel amiibo Zelda, l'amiibo Link aurait pu permettre par exemple d'obtenir les loots pour le crafting...

Comme vous le savez déjà, une nouvelle figurine amiibo a été annoncé pour la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch, Zelda avec son Célestrier, avec en prime une fonctionnalité exclusive : l'option de "fast traveling" n'importe où dans le jeu, y compris dans les donjons. Une option certes non essentielle mais néanmoins contestée par une partie des gens par le fait qu'elle soit bloquée derrière un achat de 25€.L'affaire se suffisait d'elle même, mais c'était sans compté sur un nouveau twist ce matin si vous avez raté l'information : Sachez que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Même pas avec l'amiibo "Link de Skyward Sword", c'est un comble.Sachant que le nouvel amiibo Zelda sera forcément tôt ou tard rare à obtenir parce que Nintendo ne va pas éternellement en faire fabriquer, que le cas Metroid: Samus Returns avec ses amiibo introuvables sans bon plan n'a pas forcément été retenu (en gros là, le Mode Fusion qui est une difficulté spéciale aujourd'hui vous coute le prix d'un jeu à 50-60€, parce que l'amiibo Métroïde est rare donc son prix est cher et ça peut monter dans les 100€ si vous ne cherchez pas longtemps), comment on peut trouver ça normal de mettre une option de confort surtout pour ceux qui ont déjà joué au jeu sur Wii ? C'est tout de même une fonction qui n'a pas à être même à 5€ sur l'eShop, quand on sait que la même fonction fait partie de l'extension payante sur Breath of the Wild. Et si encore, tous les amiibo Zelda permettraient cette fonction, mais même pas ça !Et avant de terminer, faut rappeler que ça n'est que sur ces 2 cas (Metroid: Samus Returns et Skyward Sword HD) que c'est vraiment problématique de mettre de telles options derrière un amiibo. Le concept des amiibo a toujours été d'être des "toy to life", visant à mettre de l'interactivité dans les jeux et ça s'est concrétisé avec Super Smash Bros, Mario Party ou encore Animal Crossing, et même Breath of the Wild avec la possibilité d'invoquer Link Loup, imaginez un jeu basé sur ça : c'est le concept des Skylanders, Lego Dimension et autres Disney Infinity en fait. Mais bien souvent, et c'est la limite de l'objet à laquelle on se confronte inévitable, tous les jeux ne permettaient pas une telle interactivité et limitaient la compatibilité à des bonus comme avec Mario Kart 8, Hyrule Warriors, les jeux Splatoon 1 et 2 et bien d'autres. Des bonus facultatifs, et c'est tant mieux, c'est du bonus à prendre. Mais un mode de difficulté ou une option de confort, qui auraient du être dans ces jeux à la base, ou en DLC gratuit mais pas à plus de 5€ quoi, faut pas en arriver à mettre ce genre mettre du contenus exclusifs dans des amiibo à 25€. Ça n'est plus de la micro, on entre dans de la macro-transaction là, et demain ça sera quoi ?