Vous l'avez peut être loupé cette semaine. La licence Fatal Frame, connue en Europe sous le nom de Project Zero, revient avec un nouveau jeu mais sous la forme d'un pachinko slot (flipper japonais). Le jeu est développé par Yamasa Next pour le compte de Koei-Tecmo et devrait être disponible dans les salles japonaises plus tard dans l'année.Site web: https://www1.yamasa.co.jp/zr/ En tout cas, pour un nouvel opus sur console de jeux vidéo il faudra attendre des nouvelles de Nintendo qui aurait l'exclusivité (mais pendant combien de temps ?) sachant que cette année marque les 20 ans de la série (voir https://www.gamekyo.com/blog_article452048.html