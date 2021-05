Avec la sortie de RE Village, nouveau top participatif comme chaque mois (ou presque) à savoir votre top 5 RE, et en fonction du nombre de votes établir un top 10 (bon je vais pas mettre les jeux style Umbrella Corps ou RE Survivor) parce que faut quand même pas déconnermais bien les opus principaux et spin of comme les Revelations.- Pas de HS ou de commentaire troll- Vous débattrez une fois le classement fait (histoire de pas noyer les votes dans les commentaires et que ce soit plus simple pour moi)- A vos votes et dans le calme !Les jeux :- Resident Evil (2 votes)- Resident Evil 2 (13 votes)- Resident Evil 3 (6 votes)- Resident Evil Remake (17 votes)- Resident Evil 0 (4 votes)- Resident Evil Code Veronica (11 votes)- Resident Evil Outbreak (0 vote)- Resident Evil 4 (15 votes)- Resident Evil 5 (0 vote)- Resident Evil Revelation (2 votes)- Resident Evil 6 (0 vote)- Resident Evil Revelation 2 (1 vote)- Resident Evil 7 (5 votes)- Resident Evil 2 Remake (10 votes)- Resident Evil 3 Remake (0 vote)- Resident Evil VIIIage (4 votes)(J'ai hésité à le mettre car sortie ya quelques jours mais bon...)