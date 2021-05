Une mise à jour du jeu vient de tomber. Numérotée 1.003.006, elle a pour principal effet de rendre le jeu plus difficile encore ! Comment est-ce possible ?



Initialement, le joueur pouvait se reposer dans son vaisseau autant de fois qu'il le souhaitait. Ce n'était pas franchement confortable vu que ça ne rendait pas 100% de l'énergie, qu'il fallait donc s'y prendre plusieurs fois et que ça ne durait que le temps d'un stage (celui où se trouve le vaisseau), mais au moins, le joueur avait ça.



Depuis cette mise à jour, le jeu n'autorise qu'une seule utilisation du lit par cycle... et ça change pas mal de chose.



Qui voulait un mode facile ?