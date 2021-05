Pour fêter la sortie du prochain Ratchet PS5 à venir en juin, je me suis dis que top 10 mettant en scène cette licence était bien choisi ! Voici donc un top 10 de mes armes préférées dans les Ratchet, bien entendu subjectif !10)(apparaît dans Ratchet & Clank et R & Clank 2016)- Elle est l'une des toute première armes que l'on trouve dans le tout premier Ratchet. C'est une arme parfaites pour se débarrasser des ennemis faible ou pour les petits groupes d'ennemis car elle tire en rafale ! Elle se fera dépasser en puissance par la suite par le Griffeur Tesla cependant !9)(apparaît dans Ratchet & Clank 2 et 3)- Le pistolet à lave est comme son nom l'indique une arme qui tire en continue un jet de lave qui brûle les ennemis. Cette arme est pratique pour les ennemis faible ou les petits groupe car il n'est pas nécessaire de viser et elle peut tirer sur 360 degrés. Le pistolet a lave s'améliore par la suite en pistolet à météore qui si il perd en efficacité contre les petits ennemis, en gagne contre les gros car les météores font beaucoup de dégâts.8 )(apparaît dans Ratchet & Clank 2 & 3)- La bombe gravitationnelle est une arme dévastatrice qui fait d'énormes dégâts ! L'inconvénient est que comme elle est très puissante, elle n'a que très peu de munition, 8 au totales. Elle évolue en Mini Atomiseur qui fonctionne comme une mini bombe nucléaire, et qui reprend d'ailleurs la forme du "champignon nucléaire" qui pulvérise tout ennemi dans son champ d'action.7)(Apparaît dans Opération Destruction et A Crack In Time, All 4 One, QForce et Nexus)- Il apparaît là première fois dans OD mais pas vraiment en tant qu' arme mais plutôt en tant qu'outils. Ce n'est qu'à partir de A Crack In Time qu'on pourra s'en servir comme arme. C'est tout simplement une arme type "aide" qui volette autour de Ratchet et tirera sur tout les ennemis au alentours avant d'être détruit, les dégâts sont modérés. C'est une des armes les plus populaires de la série bien qu'elle soit introduite dans la série un peu tardivement. Fais amusant, "l'arme" insulte les ennemis.6)(apparaît dans Ratchet & Clank 2)- Arme uniquement disponible dans R&C2, le cracheur d'étoiles possède un champ de tir limité, et tout ennemi se situant dans ce champ peut être pris pour cible. Si Ratchet vise un ennemi dans le champ de tir, un cercle vert apparaît dessus, et si Ratchet tire, le disque touchera automatiquement la cible et rebondira deux fois de plus dessus avant de se désintégrer. Si l'ennemi meurt avant que le disque n'ait épuisé ses trois coups, ce dernier visera immédiatement l'ennemi le plus proche de lui. Mais, si Ratchet tire un disque sur un ennemi hors du champ de tir ou qu'il ne vise pas d'ennemi, alors le disque file en ligne droite, et ne fait que rebondir, et même s'il touche un ennemi, il ne retournera pas sur lui. Il ne fais pas énormément de dégâts mais est utile pour toucher plusieurs ennemies en même temps et les munitions sont légions !Il devient le Multi-disques, qui a la même forme, mais dont les étoiles sont différentes. Elles émettent un jet bleu, et, quand elles touchent un ennemi visé, elles se multiplient en deux. Une seule étoile peut donner jusqu'à seize étoiles. De plus, cette arme peut tirer deux étoiles en même temps.5)(Apparaît dans Opération Destruction et À Crack In Time)- Le Gant à Groovitron est une arme un peu particulière car cette armes fait danser les ennemis ! Elle libère une boule de discothèque qui déclenchera une musique et les ennemis ne pourront pas s'empêcher de danser ! Vous pouvez donc les attaquer pendant ce temps là. A noter qu'elle fonctionne même sur les boss. Cette arme a peu de munitions mais est tellement fun à utiliser, elle est complètement abusée aussi, et il semble d'ailleurs pour ça que l'arme n'apparaît plus dans les jeux suivant.4)(Apparaît dans Ratchet & Clank 1 et 2)- Le griffeur Tesla est une arme qui tire un faisceau électrique mortelle et continu. A noter qu'une fois une cible éliminée, celle ci cherchera automatiquement une autre cible à proximité. Cette arme évolue pas mais il est possible de l'acheter en version Mega dans Ratchet & Clank 2.3)(apparaît dans quasi tout les opus de la saga)- Ou "T'éclater la tronche", cette arme apparaît dans quasiment tout les opus de la série, avec ses dérivés TELT 2,3,4,5 etc...C'est une arme type lance missile portative au effets dévastateur. En une seule munition, il peut envoyer 6 roquettes extrêmement destructrices puisqu'elles sont capables d'éliminer n'importe quel ennemi normal, rien qu'au toucher. D'ailleurs, au contact de la cible, la roquette explose en libérant des jets de flammes. Cependant, son prix est tellement excessif (3 millions de boulons dans R&C3 par exemple !) qu'il vous faudra plusieurs parties pour vous la payer. Cette arme est tellement dangereuse qu'elle n'est pas disponible dans les magasins de base dans le premier opus mais dans un genre de Marché noir vendu uniquement par un individu un peu louche.2)(Apparaît dans A Crack In Time)- Cette arme est ma deuxième préférée er de la série. C'est une arme qui alli technologie et nature comme sa description le précise. Une femelle Xenogote est attachée à l'arme, en l'utilisant, celle ci "rote" et selon le timing, fera un super rot si l'arme est gonflé. Le rot infligera des dégâts selon la puissance, ce qui fais que spammer cette arme ne sert à rien, mais plutôt attendre que larme gonfle et tout lâcher pour des dégâts dévastateur ! C'est une arme qui demande un peu de pratique avant d'être pleinement maîtrisé, mais elle est très drôle à utiliser, et surtout puissante ! Puis roter sur les ennemis, c'est fun !1)(apparaît dans tout les jeux de la série)- C'est une arme de CAC qui est surtout utilisée quand on a plus de munitions. Mais ses fonctions sont bien plus grandes. Ainsi, cette arme est associé comme le favorite du Lombax et est devenu emblématique. Elle permet entre autre d'activer des mécanismes, et de la lancer aussi pour attaquer les ennemis de loin voir de récupérer des boulons. Sa frappe d'écrasement fais pas mal de dégât et peut neutraliser un groupe d'ennemi un peu trop collant. Elle porte des noms différents dans les autres opus de la série mais elle est bien présente dans tout les jeux. Je l'utilise beaucoup personnellement car elle est très utile dans certaines situations !(Désolé, je n'ai pas de vidéo qui illustre pleinement son utilisation)Voilà ce petit top est terminé, un top avant tout destiné au fan du Lombax ou ceux qui au moins apprécient la série. Bien sûr, beaucoup d'arme que j'adore comme le fusil snipeur, le bombardeur etc manque à l'appel mais il fallait faire un choix.Et vous, votre top 10 des armes que vous kiffez ?