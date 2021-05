On est a 4 jours et quelques heures de la sortie de Resident Evil Village.Et je pense que c'est le bon moment de sortir ma petite tiers list sur la saga Resident Evil depuis le temps que je vous spam avec mes articles sur la série.Dans ma tiers list il y a uniquement les volets sortis sur console de salon (RE Gaiden, deadly silence etc poubelle) et il y a uniquement les versions de base pour qu'on puisse s'en sortir plus facilement niveau visibilité (RE4 WII, RE PC Edition, RE4 Remastered, RE 4 PS2 bon vous voyez le délire...).Pour information, j'ai mis RE1 et RE4 en premier car ce sont les deux jeux que j'ai fini le plus de fois dans toute ma vie (facilement plus de 50 run speedrun oblige...).Les deux sont aussi au côté de mes meilleurs jeux, dans mon TOP 5 JV, pour les curieux (sans classement) :Des joyaux parmi des joyaux qu'on retrouve plus du tout...Sur ce, n'hésitez pas a partager votre top 5 de la série dans les commentaires ou si vous avez des questions sur un volet que vous ne connaissez pas du tout.PS : L'ambiance de Outbreak est indescriptible, de très loin le meilleur multijoueur et Survival de la saga (bye bye les 50 balles dans l'inventaire). Puis les musiques...elles sont toutes inoubliables mais que faites-vous Capcom avec vos Umbrella Corps, Resistance and co...