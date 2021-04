Jeux Vidéos

Bon avecsortis récemment je crois je me suis amuser à voir la chronologie du jeu et j'ai pas saisis en gros la relation entreetLe premier monde influence le second ou ça passe comment ? J'ai vu qu'il y avait une histoire de deux créature qui apparaisse au dessus de Tokyo et qui se battent puis qu'une d'entre elle est responsable d'une pandémie ?Sachant que je ne connais rien à l'Univers, juste que ma curiosité me pousse à vous poser la question. L'occasion pour vous les fans de m'étaler votre savoir et de discuter entre vous sur ce sujet là.Petit supplément, j'avoue que de partir d'un univers de fantasy à un univers post-apocalyptique avec des machines humanoïdes faut que je comprenne le deal mdr