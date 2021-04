Jeux Vidéos

Mizutsune

Bon vos conseilles m'ayant bien aidé pour ce jeu, je reviens vers vous avec ce nouvel article ici je veux parler armement j'ai comme arme de prédilection les, je trouve qu'elle offre un bon compromis en terme de dégât infligés par minutes manœuvrabilités et évasion.J'aime bien arrivé vers ma proie lui envoyer une avalanche de coup puis me replier (me soigner si besoins) et recommencer mon opération jusqu'à épuisement de ma cible.Une autre arme que j'aime bien mais que je maitrise moins c'est la, je peux facilement frapper ma proie et me replier si besoin.L'autre arme qui me fait de l'œil mais que je pratique pas ni que je maitrise c'estfaudrait que je vois si elle me correspond dans mon style de jeu.Pour vous quels sont les 3 armes qui sont parfaites pour votre style de jeu et vous satisfont dans vos chasses ?J'ai aussi enfin compris un truc hier c'est au niveau de la faune locale ne pas hésiter à chasser du petit gibier pour de la viande crue permettant de faire des steak à point lol. Bon le seul bémol c'est au niveau des pièges on ne peut en transporter qu'un par type (électrique + fosse).Et l'un de mes monstres préféré c'est leil a un design cool,à fait des créatures vachement sympa je trouve, d'ailleurs en avait vous des préférés aussi ?