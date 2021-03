J'avais fais un article ya deux jours comme quoi jarrivais pas à continuer le jeu car ça me stressais trop. Jai décidé de vraiment lui donner sa chance en y rejouant aujourd'hui mais c'est la même histoire...C'est pas possible pour moi, je suis descendu à 200 mètres avec mon Seamoth et je me sens déjà pas bien, il y fait tout noir, j'entends des horribles bruit, la voix qui me dis " La biodiversité dans le région est quasi inexistante, cause inconnue"Puis après : "Ce biomes écologique remplit 7 des 9 conditions préalable pour stimuler la terreur chez les humains"Voilà rien que ça... Je regarde en l'air, la surface me paraît ultra loin et pourtant 200 mètres c'est rien... Le jeu me terrorise je laisse tomber...Je suis dégoûter car j'aime beaucoup le jeu mais j'y arrive pas c'est beaucoup trop flippant et stressant pour moi...Bref Subnautica...Foutu thalassophobie...