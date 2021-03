Les petits test de Axlenz

Bon bon bon... Par quoi commencer ? Je ne vais pas vous le cacher le jeu ne m'attirait pas des masses même si j'avais envie de l'essayer! Que fût donc ma surprise de découvrir qu'il est très prenant. POURQUOI ME L'A T'ON CACHE ???

Commençons par le gameplay!. Je préparais mes partiels mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y jouer par section en portable! D'ailleurs j'ai fait pratiquement tout le jeu en mode portable! Disons que 95% de mes heures de jeu sur ce jeu on été fait en mode portable, les 5% restants en mode salon juste histoire de voir la gueule du jeu sur grand écran!Le gameplay est très simplet et pourtant te demandera de te concentrer pour pouvoir arriver à tes fins. Globalement le jeu n'est pas du tout difficile mais il y a de ces moments où il y a des gros pics de difficultés et où la moindre erreur peuvent vous coûter très chère! De plus en fonction des personnages que vous choisissez le gameplay peut littéralement prendre un autre visage!Au delà des duels il y a des petites phases d'explorations remplis d'énigmes par ci et par là! De toutes petites énigmes toute simple mais agréablement bien pensé tellement que certaines peuvent vous faire péter un câble! D'ailleurs ça me fait demander si un gosse face à ce jeu pourra s'en sortir car au delà de l'aspect très bon enfant il faut vraiment utiliser sa matière grise par moment! (Loin de moi l'idée de rabaisser le quotient intellectuel des enfantsmais un gosse aura t'il envie de se creuser la tête comme un adulte quand il est face à une difficulté où il a beau essayer mais qu'il ne trouve pas son chemin ? Mais bon passons)Côté OST ils sont très agréable à écouter! Du bon Grant Kirkhope (compositeur des OST du jeu) en somme! Personnellement j'ai pas trouvé les OST hyper mémorable comme le ferait des OST d'un Xenoblade, d'un Nier Automata ou autre (ce n'est pas le but du jeu) mais! Je ne sais pas comment l'exprimer mais en fonction du lieu, de la situation etc tu as cet OST qui est là pour te mettre dans l'ambiance du moment! Même côté OST le jeu a son lot de surprise! Je ne m'attendais pas à voir une scène d'Opéra dans le jeu! Si je devais choisir une musique du jeu je prendrai celui là (nan mais écoutez ce jolie son de flute, à moins que ce soit de la clarinette mais soit... écoutez moi ça à partir de 00:33! Un délice pour les oreilles : )Ah toujours par rapport au Gameplay j'ai failli oublier! Ne vous inquiétez pas car ce n'est pas du tout redondant (Bon peut-être que je dis ça parce que j'ai majoritairement fait le jeu par petite section)! Les duels ne se résument pas à éliminer vos ennemies! On peut aussi vous demander d’escorter X d'un point à un autre du terrain où se déroule les duels! Ce qui change donc la donne! Comme vous vous en doutez les ennemies ne sont pas tous pareils! Tous ne se déplacent pas de la même manière, tous n'attaquent pas de la même manière, tous n'ont pas les mêmes effets, tous ne subissent pas les attaques de la même manière etc! Devant chaque ennemie vous devez donc vous adapter!Par ailleurs graphiquement le jeu n'est pas vilain quoique pas fou!! S'ils pouvaient ne serait-ce que se rapprocher des graphismes de Luigi's Mansion 3 ah là là... Ce ne serait que gagnant gagnant!Le jeu fourmille de détails par ci par là relatifs à l'univers Mario! Rien qu'à travers la cinématique d'introduction du jeu ça fourmille de détails bien placé!Pour ce qu'il en ait de la coopération avec les lapins crétins, beaucoup y était réticent à l'annonce du jeu et pourtant en y jouant ils s'y prêtent parfaitement! D'autres coopérations avec une autre licence aurait rendu le truc un peu trop sérieux à mes yeux! Mais n'empêche que pour un 2, je voudrais une coopération avec une autre licence juste histoire de voir à quel point l'univers peut drastiquement changer! Rayman par exemple ? Ce serait super!Sinon en défauts la caméra est assez '' bizarre " , on aimerais un peu plus de liberté à ce niveau... Et puis le jeu qui fourmille de coffres mais qui ne t'offre que des trucs inutilisable in-game, bof quoi! Des récompenses plus utiles in-game aurait été bienvenus afin de pousser la customisation des persos jouables un peu plus loin.Bref très bon jeu et je ne vois pas pourquoi vous allez vous en passer si vous disposez d'une Switch! D'autant plus que le jeu est très souvent en promos et ne coute pratiquement plus rien aujourd'hui que ce soit en physique ou en démat... Franchement sur ce coup, Ubisoft ne s'est pas foutu de notre gueule pour ce jeu! Déjà même Lapin Peach justifie à elle seule l'achat du jeu! What else ?Pour le coup j'ai vraiment envie de craquer pour le DLC avec Donkey Kong qui fait encore plus envie que l'original :