Bonjour, nouveau top 10 comme chaque semaine ou presque et cette fois, on va s'intéresser au level des Mario 3D qui m'ont posé le plus de problèmes. Les Mario 3D n'ont jamais été insurmontable non plus mais certains niveaux se révéler parfois très corsé, découvrons les ensemble ! Je n'ai pas fait Mario 3D Land donc normal qu'il n'apparaisse pas dans cette liste.10)- Le final level de SMS se révéler assez corsé, le premier passage bien que pas simple, n'était pas la difficulté ultime. Mais alors le passage avec le bateau sur la lave, ça c'était hard ! Sa maniabilité particulière était vraiment spéciale, il fallait se servir de notre Jet pour faire avancer notre embarcation. Et si vous cogner un mur, s'en était finis de vous !9)- Alors je parle pas de la toute première épreuve de la bulle mais bel et bien du level extrême de la galaxie des épreuves ! C'est simple, un parcours 10 fois plus long et 10 fois plus complexe. Mario Galaxy n'est pas un jeu très difficile mais cette étoile mon gars tu va pas réussir du premier coup !- Super Mario Sunshine est sans doute un des Mario 3D les plus difficiles et donc pas surprenant qu'il soit encore là avec son niveau ou il faut choper des pièces rouges sur une mer empoisonnée. Un peu le même principe que sur le Mont Corona SAUF que ici, si vous attendez trop votre nénuphar coule ! Donc il faut à la fois être précis pour choper les pièces mais aussi pas trop attendre sinon vous ferez trempette ! Un level qui demande du doigté et de la patience.... Ah et j'ai pas parlé du trajet avec Yoshi extrêmement relou pour y aller...7)- Situé dans les derniers niveaux, la Rainbow Ride consiste en un parcours sur une plate forme couleur arc en ciel avec différents obstacles. Alors je parle pas de l'épreuve de base mais si vous faites le 100 % il vous faudra choper les 100 pièces de ce niveau et vous allez péter un câble, en rater une, c'est se retaper tout le trajet du début, car le tapis ne vous attends évidemment pas... Un niveau très frustrant et pour les completioniste zallez devenir fou !6)- Le niveau ultime de Super Mario Odyssey. Bon, déjà que le côté obscur est pas simple, bah alors là c'est le level au dessus. Ce niveau demande de maîtriser à la perfection ou presque toute les champimorphose de Cappy pour y arriver. Chaque Mario 3D a son niveau ultime et celui ci ne déroge pas à la règle... Mais avec de l'entraînement, vous y arriverez.5)- Ça y es, on entame les niveaux qui peuvent nous faire bouffer la manette. Le premier d'entre eux, c'est celui là selon moi. Le concept est "simple" choper les 8 pièces rouges sur ce satané volatile, au début c'est simple mais après l'oiseau va commencer à s'exciter puis... Se mettre sur la tranche, et une fois sur deux c'est le vide qui vous attend. Il faudra tenir jusqu'au bout car la dernière pièce se trouve tout en haut et vous aurez besoin du piaf pour y parvenir. Sinon, vous pouvez toujours squatter un nuage en attendant qu'il redescende... Bref, préparer vous à rager en gros.4)- Choper des pièces rouges encore et toujours... Dans cette machine infernale qui vous fera quasiment tomber dans le vide... Un niveau très frustrant car un peu hasardeux je trouve, dans le sens où parfois vous tombez sans vraiment trop savoir pourquoi. Il en reste pas moins un niveau très difficile mais aussi très injuste ! C'est pour moi le level de Mario Sunshine le plus difficile.3)- Deux mini jeux, la première fois c'est simple car 20 environ et vous aurez la lune MAIS pour pouvoir compléter le jeu à 100 %, il vous faudra réussir l'exploit de réussir à faire 100 au deux ! Honnêtement, j'ai failli abandonner, je suis même aller voir des astuces sur internet pour y parvenir et j'ai réussis après de multiples tentatives. Le pire, c'est quand tu loupes à 90...Ça m'est arrivé... Si je refais le jeu un jour, je sais pas si je serai capable de refaire ce truc diabolique !2)- La dernière étoile, la 242 ème de SMG 2 va vous faire enrager comme jamais. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, que un seul point de vie pour y arriver. Un parcours qui si au début est simple va se complexifier, surtout au passage avec les frères marteaux qui est une horreur absolue, il vous touche et vous devrez recommencer depuis le début. Mais bon, c'est la dernière étoile donc si elle était easy, ça serait nimp...[video]http://youtu.be/EtIzTl7BA30[video]1)- Il est pour moi le level le plus difficile de TOUT les Mario 3D. Ils sont deux en fait. Le premier et la champion Road, comme dans tout les Mario 3D le niveau ultime en fait. Corsé mais pas non plus le plus difficile, surtout qu'on peut s'aider d'autre perso pour y arriver plus facilement ! C'est surtout la dernière maison mystère du jeu qui est extrêmement difficile. Le but ? Choper toute les étoiles vertes en temps limité, pour des passages de plate forme de plus en plus délicat. Une erreur et c'est terminé, il faudra tout se retorcher du début... Surtout que ce parcours est assez long.La vidéo du Hooper illustre bien la difficulté du bouzin je vous laisse voir ça à partir de 21 min !Voilà, un top de plus et j'espère qu'il vous aura plu, à très vite pour un prochain top (ou flop) bon dimanche ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel level de Mario 3D vous on fait suer, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous