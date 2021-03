Voilà un cover qui vient tout juste de leak sur le forum Resetera qu'on ne présente même plus.Alors oui ce n'est pas Life is Strange 3 mais bien un volet spin-off qui se déroulera...bah j'en sais pas trop ou car j'ai rien compris a la hype de cette licence post ado à problème...Voici le cover en tout cas, et un trailer sera disponible prochainement selon la source, probablement a l'event MS ou Sony normalement.Ah oui la date du jeu a leak également, ce sera pour le 10 septembre 2021.

posted the 03/18/2021 at 04:58 PM by marchand2sable