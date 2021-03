Pas plus tard qu'hier, j'ai terminé The Evil Within 2, sortit en octobre 2017 et suite direct (forcément) du premier sortit lui en 2014 et supervisé lui par Shinji Mikami. Ici, il n'est que "executive producteur" laissant sa place à John Johannas.Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi The Evil Within 2 ? TEW 2 prend place 3 ans après les événements du premier épisode, on retrouve l'inspecteur Sebastian Castellanos, anéantis par la "mort" de sa femme et de sa fille et un brin alcolo sur les bords, et alors qu'il était en train de se saouler dans un bar, voilà que Kidman, "collègues" du premier épisode lui apprend que sa fille est toujours vivante et qu'elle se trouve dans le STEM, la machine infernale du premier épisode. Sebastian, réticent au départ, se lance donc à la recherche de sa fille dans une ville imaginaire nommé Union.Ville d'ailleurs qui sans non plus être immense reste suffisamment grande pour favoriser l'exploration et vu le cauchemar qui vous attends, partir à la recherche de ressources ne sera pas trop demandé.Qui dit monde semi ouvert dit également quêtes annexes, qui sont sympa sans non plus être exceptionnelle, mais c'est surtout un prétexte pour choper de nouvelle armes ou autre munitions précieuse. Niveau arsenal, on retrouve l'arbalète Agonie du premier épisode, cette fois renommée Sentinelle, et les carreaux qui vont avec comme les électriques, aveuglant, explosif etc... On retrouve aussi ce bon vieux flingue, le pompe et le sniper.Mais le jeu nous met à disposition également d'autre armes comme le lance flamme ou encore un fusil double canon.L'inspecteur à toujours accès à sa "salle au miroir" similaire à l'asile du premier épisode. Dans lequel vous retrouverez l'infirmière et sa chaise de torture qui est en fait un outil pour améliorer son personnage.Le jeu, avec ces petites améliorations demeure du coupVous avez plus de possibilités pour vous en sortir et Sebastian est beaucoup plus vif et rapide, ce qui est très agréable. Mais le jeu ne demeure pas moinsHeureusement, le jeu a maintenant un système de craft très similaire à TLOU qui permet de fabriquer des munitions via les ressources que vous trouvez dans Union, des soins, des carreaux d'arbalète etc... Petite nouveauté également, des genre de "planque"Les combats restes quand même tendu, car on est dans un vrai survival horror avec peu de munitions, et il faudra parfois vous aider des éléments du décors pour progresser si vous êtes à cours de munitions ou même carrément fuir si la situation est trop tendu.Ce qui m'en vient à vous parler d'un des plus gros point noir du jeu,Comment accentuer le côté mis sous tension quand on a une IA aussi stupide ? Les mobsSeul les endroits confinés seront tendu, car peu ou pas de moyen dechapattoire mais dans la ville c'est festival à troller L'IA... HEUREUSEMENT, la ville d'Union reste agréable à parcourir, notamment parce que vous pouvez déclencher des événements annexeAventure qui est quand même assez conséquente, il m'a fallut un peu moins de 30 heures pour terminer le jeu en cauchemar, en bouclant toute les quêtes annexes et en fouillant bien partout. On retrouve également le système de casier du premier épisode et bon sans quel sont bien planquées ces maudites clés pour les ouvrir.Malheureusement, le jeu perd en saveur vers la moitié du jeu,Que dire aussi de l'histoire totalement WTF même si le jeu tente de nous expliquer les choses, en tentant une narration qui se vautre totalement dans le cliché, avec des dialogues franchement pas terrible et même si le jeu tente de nous émouvoir, ça tombe complètement à plat, en tout cas pour moi. Si Sebastian reste plus attachant que le premier épisode, les autres personnagesDommage aussi queLes combats de boss sont également bien moins inspiré et bien moins fun qu'il l'était dans le premier, même si heureusementOn sent le manque d'inspiration des développeurs, recyclantOn est loin, très loin d'une Laura ou d'un gardien à tête de coffre fort du premier opus.N'ayons pas peur des mots, pour moi la seconde partie (donc vers le chapitre 12) estA aucun moment, je me suis réellement senti impliqué dans l'histoire du jeu, qui tente l'émotion sans jamais atteindre quoi que ce soit, avec des dialogues insipide. Je préférais finalement le côté suggéré et mystérieux du premier épisode, car quand le jeu veut réellement raconter quelque chose, c'est encore pire ! Heureusement, la toute fin rattrape un petit peu les choses avec un boss final quand même plus réussi (et c'était pas dur) que le premier opus. Mention spéciale quand même au musique qui reste très sympa, comme l'étais le premier et a l'ambiance certe moins palpable mais quand même plutôt efficace.Les + :- L'exploration dans les zones ouverte d'Union quand même bien sympa- Bien plus séduisant visuellement que le premier- Gameplay relativement bon et plus vif- Ambiance toujours prenante (surtout dans la première partie)- Une première partie très réussi- DA malgré tout assez inspirée- Quelques bestioles qui se démarque- Très bonne durée de vie- Boss final correct- Sebastian, un personnage malgré tout attachant- Les quêtes annexes- Quelques nouveauté bienvenue (machine à café/craft)- Du challenge, bien que le jeu soit plus simple que le premier- OST de bonne factureLes - :- IA catastrophique- Deuxième partie TRÈS en dessous de la première- Scénario totalement WTF et dénué de sens, multipliant les cliché- Combat de boss bien moins intense que le premier- La fin interminable- Un bestiaire bien moins inspiré- On est loin de Ruvik, Théodore et raté et Valentino bien qu'un peu mieux reste assez moyen également- Un jeu qui a dû mal à trouver ses marques, piochant un peu partout sans jamais réellement briller...- Perso secondaire et dialogue insipideConclusion :Note : 15/20