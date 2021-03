NintendoDifference

Surprise lors de l’événement New Game+ Expo, NIS America a annoncé une toute nouvelle compilation de ses classiques, qui sera visiblement. Prévue pour l’été 2021 en physique et en téléchargement, cette collection comprendra deux tactical RPG de Nippon Ichi Software sortis il y a plus de 10 ans (et qui avaient été bien localisés en Occident) : Phantom Brave : The Hermunda Triangle et Soul Nomad & the World Eaters. Il y aura uniquement une traduction en anglais et les voix seront en anglais et en japonais. Un site officiel a d’ores et déjà ouvert ses portes à cette adresse La version d’origine de Phantom Brave est sortie sur PlayStation 2 en 2004 au Japon et aux États-Unis puis en 2005 en Europe. il s’agissait d’ailleurs du tout premier jeu localisé par NIS America. Le jeu avait ensuite eu droit à un remake sur Wii sous-titré We Meet Again, mais il est seulement sorti au Japon et aux États-Unis. En 2010, puis en 2011 en Occident, une version améliorée est sortie sous le nom de Phantom Brave : The Hermunda Triangle sur PSP. C’est cette version qui sortira sur Switch, en format Remastered, visiblement adaptée à partir de la version PC sortie en 2016 sur Steam, qui contenait l’ensemble des DLC. Le remaster sur Switch est décrit comme une version définitive comprenant tous les DLC. Concernant Soul Nomad & the World Eaters, c’est beaucoup plus simple : le jeu est uniquement sorti sur PS2 en 2004 au Japon et aux États-Unis puis en 2005 en Europe. Il avait été porté sur le PSN japonais en 2014, et n’avait eu droit à aucun remaster ni remake, jusqu’à donc aujourd’hui. À noter que la compilation ne sortira pas sur PC, le remaster de Phantom Brave étant déjà disponible dessus. Cependant, Soul Nomad & the World Eaters sera disponible sur Steam cet été.