Vous pouvez mettre cela en gros titre. Je peux littéralement donner 1000 dollars à quiconque qui dit : "Oh, je me suis ennuyé devant ce jeu parce qu’il ne me surprend pas". Un millier de dollars ! Je le garantis. Je vais le donner à tous ceux qui se sont ennuyés... Mais ils doivent être honnêtes à ce sujet. Josef Fares, réalisateur d'It Takes Two

Libéré de la difficulté à renouveler les situations dans un univers réaliste comme c'était le cas dans A Way Out,Personnages attachants, situations hilarantes qui savent se renouveler, univers enchanteur et bien agencé sont autant d'arguments à porter au crédit de It Takes Two, dont on espère qu'il parviendra à maintenir cette densité tout en sachant se réinventer pour ne pas sombrer dans la redite sur les futures portions de l'aventure. Les choses semblent aller dans ce sens et il nous tarde de vous le confirmer, ou non, lors de la sortie du jeu le 26 mars prochain, sur PC / PS4 / Xbox One / PS5 et Xbox Series.Une comédie romantique fantastique qui aurait le bon goût le nous rappeler ces films où les protagonistes rapetissent ou changent de peau pour une raison inconnue ? En un peu moins de deux heures, It Takes Two nous démontre que, dans un jeu vidéo, ça peut marcher. Très bien, même. Au-delà de son univers un peu barré, de son design cartoon digne des films d'animations modernes, et des bons sentiments qu'il affiche, le jeu coopératif de Hazelight semble savoir ce qu'il fait et à quel rythme. Les séquences proposées sont astucieuses, et les idées introduites les unes après les autres ne semblent pas surexploitées.Réponse le 26 mars sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One. Avec un(e) partenaire idéal(e).Enorme performance de la part de Josef Fares et de son studio. It Takes Two a tout pour nous enthousiasmer. Son univers et les prouesses artistiques étaient là pour nous mettre l’eau à la bouche, mais c’est l’originalité et la diversité sans limites de ses niveaux qui nous ont convaincus du potentiel du titre.Chapeau Hazelight et vivement la suite.