Après des rumeurs parues cette semaine sur un éventuel report du très attendu Horizon: Forbidden West.Des journalistes ont contacté directement Sony qui confirme une nouvelle fois la sortie pour 2021. (voir ma source)Mais de plus on peut voir dans une nouvelle vidéo promotionnelle de la ps5 datant du 27 février 2021, toujours la mention: "Attendu au second semestre 2021".Après les propos de Jim Ryan qui confirmaient aussi la sortie pour 2021, qui croire ? Un insider qui a visé une fois juste dans sa vie ? Ou Sony directement. Mais bon on est à l'abri de rien.