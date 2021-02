De multiples sources ont indiqué à VGC que Sony mettait fin au développement de jeux originaux chez son plus ancien développeur, Japan Studio. Le personnel de localisation et d'exploitation restera en place et l'équipe ASOBI continuera à fonctionner comme un studio autonome au sein de Sony Japon. Certains membres du personnel de Japan Studio rejoindront ASOBI tandis que d'autres suivront Keiichiro Toyama chez Bokeh Game Studio.Il n'est pas tout à fait clair si la restructuration a affecté le département de développement externe du studio mais une personne à qui VGC s'est adressé a suggéré qu'elle se poursuivrait. Des personnes ayant des connaissances en la matière ont déclaré à VGC que Japan Studio n'a tout simplement pas été assez rentable ces dernières années ; le développeur voulait créer des jeux qui plaisent d'abord au marché japonais dans l'espoir d'avoir un attrait mondial, tandis que PlayStation veut le genre de succès mondiaux que produisent ses autres studios first-party.Un proche du studio a déclaré que le sort de Japan Studio avait été scellé il y a plus d'un an, suite au départ de son président de longue date Allan Becker, qui a été remplacé par Nicolas Doucet. Il aurait été frustré par le manque de succès du développeur. Une autre source a déclaré que cela faisait partie du transfert de pouvoir de PlayStation de son Japon natal vers son nouveau siège américain. Depuis que la société a déplacé son siège en Californie en 2016, elle y a centralisé son pouvoir, ce qui a entraîné des licenciements et une restructuration des bureaux régionaux de SIE.