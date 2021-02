Et les réjouissances ne s'arrêtent pas là, car le patch va aussi ajouter un éditeur d'habillage totalement inédit !

L'éditeur d'habillage est une nouvelle fonctionnalité pour NFS Hot Pursuit Remastered qui n'était pas incluse dans le jeu original. Grâce à l'éditeur, vous pouvez créer des modèles élaborés et des livrées personnalisées pour toutes vos voitures. Si vous connaissez l'éditeur d'habillage de NFS Heat, vous ne serez pas dépaysé.

À côté de l'outil de choix des couleurs, vous verrez deux autres symboles :

Un symbole pour l'éditeur d'habillage ;

Un symbole pour les habillages prédéfinis.

En utilisant les habillages prédéfinis, vous pouvez changer l'apparence de vos voitures sans consacrer du temps à créer vos propres habillages.

Voici quelques informations relatives à la fonctionnalité de l'éditeur d'habillage :

Vous ne pouvez pas partager les habillages que vous créez vous-même ;

Les habillages personnalisés sont visibles pendant les courses en ligne et lorsque vous jouez en cross-play ;

Vous pouvez utiliser jusqu'à 300 vinyles par habillage ou jusqu'à 100 Mo de vinyles (selon la limite atteinte en premier) ;

Nous avons ajouté une fonctionnalité de signalement d'habillages sur l'écran de fin des courses multijoueur.

Gamergen

Quand Electronic Arts avait le fait point sur les performances next-gen de son catalogue récent, les joueurs de Need for Speed: Hot Pursuit Remastered avaient malheureusement découvert que le titre tournerait sur PS5 et Xbox Series X | S comme il tournait sur PS4 et Xbox One X | S. Cette décision n'était pas définitive, carSur PS5 et Xbox Series X, pour les versions rétrocompatibles, la résolution et les performances en 4K et à 60 images par secondes seront optimisées, tandis que sur PS4 Pro et Xbox One X, nous bénéficierons d'une « fidélité visuelle améliorée avec 4K/50+ images par seconde ».