Jeudi 18 février, les « sept minutes de terreur » ont débouché sur une fin heureuse. Le passager de Mars 2020, le rover Perseverance, s’est posé sans encombre. L’entrée dans l’atmosphère ? Impeccable. Le ralentissement et la protection de l’astromobile grâce au bouclier thermique dont la température montait à 1 300 °C ? Sans problème. Le déploiement du parachute ? Parfait. La séparation du bouclier ? Irréprochable. La mise en route du radar et du système de navigation pour bien atterrir dans la cible, le cratère Jezero ? Du gâteau. La séparation du parachute et le relais pris par le Sky Crane, cette structure assurant la descente finale grâce à des rétrofusées ? Tip top. Le grutage de Perseverance jusqu’au sol ? Nickel.La Nasa publie les premières images capturées par le robot Perseverance après son atterrissage sur Mars.

Who likes this ?

posted the 02/19/2021 at 11:33 AM by axlenz