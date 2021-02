Cette histoire de ND m'as fait penser à une chose et poser une question. Est ce que Nintendo retombe dans ses travers ?



A savoir prendre trop la confiance et se contenter du minimum syndical parce que la Switch se vend très-trop bien.



Parce que j'ai remarqué que Nintendo se bouge vraiment que dans les périodes ou ils sont dans la ramasse, et on as vérifier ça avec un petit historique.



Période NES-SUPER NES ! : C'est la qu'ils sont lancés, créer toutes leurs licences, et eu leur plus grand domination sur le JV un peu freinés par SEGA, et tout ça explique surement pourquoi dans la période suivante ......



Période N64 : Nintendo as bien sur pris la confiance, saboté leur propre Deal avec Sony, et l'ont sous estimée ainsi que l'arrivé d'internet, le support CD en continuant avec les cartouches, et se pris comme un boumerang le mépris des éditeurs qu'ils avaient affichés dans la période précedente.



La seule raison pour laquelle ils ont pas coulés comme Sega, c'est Mario 64, Zelda Ocarina of Times et Majora Marks, Goldeneye 64 et bien sur Pokémon qui as démarré sur Gameboy.



Période Gamecube : Aprés la claque de Sony, Nintendo as décidé de se retrousser les manches à moitié, ils ont en effet persister avec le format proprietaire avec les minies CD et raté le virage du DVD.



Mais ils ont compensé avec une excellent vidéothèque, l'apogée de plus license comme Zelda avec Twilight Princesse, Fire Emblem Path of Radiance, les RPG Pokemon, Mario Sunrise et bien sur pleins d'autre titres.



Mais comme LA Gamecube as fait un flop, Nintendo as décidé de changer de direction avec .....



La Période Wii : Marquant le début du Nintendo Modène, et la fin de la course à la puissance. La Wii as trés bien marcher grâce à son concept de manettes à reconnaissances de mouvement et ses jeux très grand public, tandis que la DS as cartonné avec le tactile et ses toujours excellentes licences avec Pokemon 4G et 5 G en porte étendard.



Ce qui leur donné à nouveau la confiance ce qui as conduit à .....



La période Wii U : Avec la 3DS et sa 3D inutile et la Wii U et son gamepad inutile, Nintendo s'est bien ratée, et si la 3DS s'est rattrapée sur la longueur bien aidée par l'adcense de concurrence (slt la Vita) et toujours Pokemon, mais aussi Fire Emblem, la Wii U elle as sombrée plus bas que la Dreamcast à cause de son nom, qui as rendu confus le grand public, son manque de jeux et le désintérêt totale des éditeurs tiers.



Nintendo as donc rapatrié tout ce qu'ils ont pu pour marquer un grand coup avec la .....



Période Switch :



Nintendo as bien tout défoncé avec Zelda BOTW aidé par ARMS et Splatoon 2, puis par Mario Odyssey, après on as eu Fire Emblem,, Smash Bross, 2 Pokémon, Animal Crossing et c'est tout.



Ben le problème c'est comme la Switch as cartonné grâce ses hits, les portages de la Wii U et le petit retour des éditeurs tiers, Nintendo as décidé de se reposer sur ses lauriers qui se contente du minimum sydical.



Aprés je sais que ca prend du temps de sortir des jeux, qu'il as le COVID-19 et que la concurrence surtout Sony est aussi à la ramasse, mais est ce que ca excuse de se contenter de relancer toujours les mêmes licenses et de faire des portages à 60 euros inferieure à ce que faire un émulateur ?



Pour conclure je dirais que Nintendo as besoin de rechuter un peu et que la concurrence les force à se bouger.



Ou alors ils vont tout garder pour la Switch Pro.