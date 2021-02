Votre avis messieurs-dames sur le Nintendo Direct de ce soir.Très décevant pour ma part, c'était même super merdique... l'absence de Bayo 3 et de Metroid Prime 4 ça commence sérieusement a faire chier déjà, puis bordel des jeux de l'an 1000 graphiquement et des foutages de gueules a gauche et a droite en 2021 c'est plus possible (Fall guys en été mdr l'attente, la Capcom douille 2D collection, le truc FPS shoot avec des cartes lol j'ai rien compris a celui la, la trilogie Ninja Gaiden en 2021 mais stop quoi, l'annonce PHYSIQUE de Hades etc etc...).