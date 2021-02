Je me lève tranquillement en cette belle matinée (oui je me lève à 19h qu'est-ce tu vas faireEt là je vois ça ?C'est pas le nintendo que je connais ça, aller nintendo la switch cartonne pourquoi vous nous faites ça ?Sortir des jeux en 2021 c'est has been.Le nintendo que je connais ne sort plus de jeux...à moins que ce soit pour mieux nous décevoir avec 50 minutes de souffrances et de portages ? (et là je dis un grand oui !)J'espère vraiment ne pas voir Bayonetta 3, ni Metroid Prime 4 mais plutôt un portage dégueulasse de Phantom Hourglass et TP/TWW vendu au prix d'or et pour une durée limitée !Bon plus sérieusement j'espère un petit perso Smash. Je sens le Ryu Hayabusa ou le Crash.Sinon Zelda BotW 2 j'y crois moyen ou alors vraiment un teaser de pauvre. Je les sens plus attendre le dernier moment pour bombarder la com de ce jeu.