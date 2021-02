Le DLC Alf’s Escape prend place dans une zone de RuptureFarms jamais vue auparavant et proposant de nouveaux défis et énigmes. Alf travaille dans un bar situé dans les abysses les plus profondes de l’abattoir de RuptureFarms, qui vend l’addictive boisson ‘Soulstorm Brew’ aux Sligs, une espèce servant le Cartel Magog.



Abe, ayant réalisé qu’il a laissé Alf derrière lui, décide de retourner le sauver. En théorie, le plan est simple : s’infiltrer discrètement, se rendre dans les profondeurs de RuptureFarms, où aucun Mudokon n’ose s’aventurer, trouver le bar d’Alf et le guider hors de là sain et sauf. Rentrer, récupérer Alf, et ressortir.

DLC Gratuit et Disponible.