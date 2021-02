Megumi Han (Gon) et Mariya Ise (Killua) ont teasé sur leur instagram et twitter qu'elles étaient heureuse de reprendre du service pour " ce projet".Si rien n'est acté, il est evident qu'un projet autour de Hunter X Hunter est dans les cordes.Est-ce une suite de l'anime ? Un film ? Un jeu video ? Les paris sont ouverts.

posted the 02/08/2021 at 11:42 AM by guiguif