... pour feter la St ValentinUfotable va produire 4 nouveaux mini episodes humoristique pour feter la Saint Valentin.Nommé "Kimetsu Gakuen Valentine-hen", ils seront diffusé sur le Youtube d'Aniplex le 14 Fevrier.A noter que le dernier episode sera diffusé durant un stream nommé « Kimetsu-sai » pour feter les 2 ans de l'anime donc on est pas a l’abri d'une annonce d'une vrai suite.

posted the 02/05/2021 at 03:45 PM by guiguif