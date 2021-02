Au tour de Sony de balancer les chiffres trimestrielles, et l'entreprise nippone affirme avoir écoulé 4.5 millions de ps5 dans le monde.- Le nombre d'utilisateurs actifs du Playstation Network atteint les 114 millions, tandis que 47 millions de joueurs ont un compte PSN+ (38 millions au Q3 2019)- Les revenues pour la section Sony's Game & Network Services sont de 8.43 milliards(+40% par rapport au Q3 2019) de dollars pour un revenue opérationnel de 767 millions de dollars.(+50%)- 1.5 millions de Ps4 vendue au dernière trimestre (largement en baisse, mais des marges plus élevées sur ces ventes grâce à la baisse du coût de fabrication)- 103 millions de jeux vendus(Ps4 & Ps5), dont 18 millions de jeux first partyCompléments par @leonr4, merci:-La PS5 est le plus grand lancement de console de l'histoire du jeu vidéo avec plus de 4.5 millions.-Dans le même laps de temps : 114.9 millions de PS4 contre 118.4 millions pour la la PS2.-Année record pour la branche PlayStation en terme de chiffre d'affaires trimestriel, c'est le plus élevé de l'histoire du jeu vidéo.-Top 3 des revenus trimestriels les plus importants jamais enregistrés chez PlayStation :1-Sony Q3 FY2020 (8,45 milliards de dollars de revenus)2-Sony Q3 FY2018 (7,00 milliards de dollars de revenus)3-Sony Q3 FY2017 (6.35 milliards de dollars de revenus)-Total LTD : ~115 millions de PS4.-Plus que 3.5 millions et la PS4 battra le score de la gemeboy et gameboy color cumulé.-PlayStation a atteint un niveau record de 22,74 milliards de revenus en 2020 et a établi un nouveau record pour l'industrie (le record précédent était de 20,43 milliards de dollars de revenus en 201-La deuxième fois que PlayStation a franchi la barre des 20 milliards de dollars.-Seul PlayStation a généré plus de 18,5 milliards de dollars de revenus en une seule année civile.-PlayStation a généré 3,33 milliards de dollars de bénéfices en 2020 ce qui est en fait un nouveau record pour eux (malgré le lancement d'un nouveau matériel PS5).