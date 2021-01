Les années passent et The Elder Scrolls VI reste toujours aussi mystérieux. Bien que son développement ait été confirmé durant la conférence Bethesda de l'E3 2019, les informations à son sujet sont minces. Et pour cause, il n'est pas le projet prioritaire du studio américain. Attelé au développement de Starfield, lui aussi un véritable mystère, TES VI n'est pas prêt de sortir, et il va falloir vous montrer très très patient.Même si Bethesda ne communique pas officiellement sur The Elder Scrolls VI, des informations semblent circuler tout de même à son sujet. Et pour cause, plus tôt dans le mois, Tyler McVicker, insider de son état, s'est confié sur les prochains jeux de Bethesda. Librement et par le biais d'un post Twitter, il a pu partager ses estimations vis à vis des fenêtres de lancement des deux prochains titres du studio. Et à l'écouter, il va falloir patienter encore longtemps...Autre estimation :Quoiqu'il en soit, il va falloir se montrer patient avant de pouvoir arpenter ce monde vaste et tant attendu. Pour rappel, il est estimé que The Elder Scrolls VI prenne la direction de Lenclume, terre d'origine des Rougegardes. Bethesda ne manquera pas de confirmer ou d'infirmer toutes ces informations dans les années à venir. D'ici là, on espère que le studio nous propose un premier trailer de gameplay pour Starfield, ou au moins quelques infos.