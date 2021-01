EmberLab laisse planer le mystère sur l'utilité qu'aura ce masque durant l'aventure de Kena.On le rappel, le studio composé de moins de 20 personnes a réalisé un court métrage d'animation sur Majora's Mask, sortit en 2016. Peut-être qu'ils rendront hommage à ce Zelda via certaines idées de gameplay avec un ou plusieurs masques...Kena: Bridge Of Spirits est actuellement prévu pour Mars 2021.

Who likes this ?

posted the 01/25/2021 at 07:25 PM by sora78