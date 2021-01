Combien de jeux avez vous acheter en 2020 dans les catégories suivantes?Pour la l'année 2020:Day-one: 2 (FFVII REMAKE et Persona 5R)Baisse de prix: 0Soldé/prix fous: 0DLC: 1Jeux rare/rétro: une 10e j'ai eu une bonne ocaz sur quelques jeux GBA et DSConsole: 1 (PC)L'achat d'un PC ma fait rentabilisé a mort mes achats day-one. Depuis Avril dernier j'ai plus rien acheté comme jeux c'est pour vous dire. Entre l'émulation, les jeux offert sur les différents stores,... j'ai largement de quoi faire.Pour l'année 2021 rien de prévu et j'espère ne rien acheter pour économisé et finir mon backlog, même la PS5 et XBX ne m'intéresse plus.Pour moi j'ai arrêté d'être un acheteur compulsif, a force de faire griller la carte de crédit je me suis mis dans la merdeEt surtout maintenant que je suis un papa ça passe au second plan. Il y'a que les Final Fantasy par exemple que j'achète day one en collector que j'ai revendu 1 semaine après car j'avais fini le jeux et payé 89€ pour un steelbox et un cd audio j'ai eu mal au cul, mais j'ai quand même acheter la version simple il y a quelques semaines pour 25€ pour le refaire et le platiné.Mais si je fessait le compte de tous mes jeux acheté je pourrais me payer une bonne voiture neuve