Chernobylite ne sortira donc pas de son accès anticipé sur PC avant le deuxième trimestre 2021

La première nouvelle est que malgré la pandémie qui frappait le monde assez durement, nous développions le jeu dans les délais prévus (vous vous souvenez de la feuille de route?). Mais là encore, il faudra attendre la version PC finale jusqu'au deuxième trimestre 2021.

En passant du premier au deuxième trimestre 2021, nous créons simultanément du nouveau contenu et des éléments gameplay qui étaient auparavant censés être publiés sous forme de DLC. Cela signifie que la version finale de Tchernobylite sera plus grande et remplie de nouveau contenu, ce qui enrichira l'expérience et la rendra encore plus agréable. Parmi ces ajouts, vous trouverez un nouvel emplacement, de nouvelles armes, de nouveaux ennemis, une coopération étendue avec d'autres personnages du jeu et des tonnes de correctifs dans les mécanismes et outils existants.

Gameblog

, comme l'a annoncé The Farm 51 sur la page Steam du jeu.Expliquant que les versions consoles suivront quelques mois plus tard, les développeurs polonais mettent cependant dans la balance plusieurs informations réjouissantes quant à la final form de ce jeu en accès anticipé depuis octobre 2019. Ainsi, Chernobylite profitera de nouveaux doublages (anglais et russes) avec des acteurs professionnels et de traductions supplémentaires en italien, chinois, japonais et portugais. Ce n'est pas tout, le jeu en lui-même réserve quelques surprises.