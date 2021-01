Vicarious Visions le studio derrière Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et le remake de Tony Hawk est maintenant «entièrement dédié aux jeux Blizzard existants et prochains» a déclaré la société à GamesIndustry. biz.«Après avoir collaboré avec Vicarious Visions pendant un certain temps et développé une excellente relation, Blizzard a réalisé qu'il y avait une opportunité pour Vicarious Visions de fournir un soutien à long terme», a déclaré un représentant d'Activision Blizzard.Bref si vous attendiez un nouveau jeu de plate-forme ou un nouveau beau remake de leur part, c'est fichu.Espérons que Toys for Bob (Spyro Trilogy, Crash 4) ne subisse pas le meme sort.