Trailer pour l'adaptation animé d'Edens Zero de Hiro Mashima (Rave, Fairy Tail).La serie debutera le 10 Avril et sera produite par J. C. Staff (Food Wars, Bakuman ect...) , realisé par Yûshi Suzuki qui avait fait quelques episodes de la saison 3 de Fairy Tails et la musique sera signée par Yoshihisa Hirano (Hunter X Hunter 2011).