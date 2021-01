Le manga Orient (Orient Samurai Quest en France) de Shinobu Ohtaka (Magi : The Labyrinth of Magic) sera adapté en anime.Évidement cette annonce nous rappelle que l'adaptation animé de Magi n'aura jamais connu de fin.Video d'annonce

Who likes this ?

posted the 01/04/2021 at 11:43 AM by guiguif