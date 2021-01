Pour le peu que j'en ai joué lol donc a voir par la suite.Je l'ai commencé aujourd'hui et j'en suis ou l'on se fait capturer et là où se retrouve a table avec la famille.Question ambiance c'est vraiment le plus flippant, le plus sombre et sûrement un des opus avec une des meilleures ambiance sonore (avec mon caisson et mes enceintes ça claque vraiment bien dans le noir, avec tout ces bruits...Notamment lors des passages ou la femme de notre perso est possédé apparaît (Le moment ou l'on entend ce bruit sourd à répétition sans savoir d'où ça vient et où l'on retrouve face à elle de manière totalement inattendu par ex).A voir si ça continue ainsi mais vraiment je suis surpris.Même si j'ai lu que la seconde partie du jeu était moins porté sur l'ambiance et plus bourrin. Ca serait dommage tellement c'est bien foutu.Moi qui était septique sur la vue a la première personne, on s'y fait en fait. Et ça se prête plutôt bien à l'ambiance du jeu. Le combat face a sa femme n'est pas hyper bien foutu mais au pire osef tellement l'ambiance est oppressante).