Et puis t'façon fuck mario kart et vive F-Zero !

Y'a ce nouvel article sur les ventes de Mario Kart 8 sur votre site de jv favoris. Bref comme d'hab concernant ce sujet je vois beaucoup de monde se demander pourquoi il n'y a toujours pas de Mario Kart 9.En fait selon moi y'a une raison assez simple à cela :Mario Kart est une série grand public.Il n'y a qu'un seul mario kart par console (depuis toujours) or la Wii U n'a pas existé auprès du grand public.Donc MK8 est le Mario Kart de la Switch.Je veux dire par là que sortir un MK9 sur Switch c'est comme si on avait sortit deux Mario Kart sur Wii (les deux du fonds vont me dire que c'est fait sur switch avec le Mario Kart jouet télécommandé mais c'est pas le même produit on s'est compris).Ok vous voulez un nouveau Mario Kart mais dites vous que la quasi-totalité du public qui achète mario kart c'est pas les gamers qui passent du temps sur des sites de jv comme nous, faut se mettre du point de vue du public à qui ont vend le produit et pour ce public là MK8 est sortit sur Switch et n'a jamais existé avant.Aussi Mario Kart est une des séries les plus importantes pour Nintendo, il faudrait surtout pas qu'ils lassent le grand public avec deux Mario Kart sur une même console pour ensuite ne plus donner envie d'un Mario Kart 10 dans 4 ans sur leur futur machine (si future machine il y a, au sens traditionnel de nouvelle gen j'entends).En fait pour moi, aujourd'hui le seul move que peut faire Nintendo pour le public plus "gamer" sur ce genre là, c'est de sortir un nouveau wave race ou f-zero (chose à laquelle je ne crois pas beaucoup beaucoup).