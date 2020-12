Gintama The Final concluera l'anime et l'histoire de Gintama , déjà terminé en manga . L'oeuvre de Sorachi est en diffusion anime depuis 14 ans avec de multiple coupures et rebondissements ( très bien expliqué par les perso dans la série XD ) mais le studio Sunrise nous livre le 8 Janvier dans les salles de cinéma japonaise ce dernier film qui devrait être la fin définitif de l'anime Gintama.note : même si on est plus à une blague prêt de la part de l'équipe de prod mais bon ... faut quand même faire la fin les gars ^^