Hello à tous,



Depuis hier soir, l'update 1.0.5 de Cyberpunk est disponible sur PC. Après l'update, j'ai comme une impression de downgrade des graphismes (je joue sur Geforce Now), et plus particulièrement au niveau des personnages dans les rues. Serait-ce juste une impression ? Vous avez remarqué quelque chose ?