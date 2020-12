Hello Gamekyo,Voilà j'ai fini mon premier run sur Demon's Souls et ce monde a vraiment une ambiance incroyable. Je parle de l'ambiance principalement aujourd'hui dans cet article car je souhaitais poster quelques screenshots pris par mes soins via le mode photo du jeu. C'est fou d'avoir un jeu si aboutit visuellement en début de génération, ça n'augure que du bon pour la suite de la part des studios SonyLa Tour de Latria est pour moi le plus beau monde donc je me suis fait plaisirEt au passage, la meilleure musique du jeu à mes oreilles