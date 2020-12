Comment c'est possible ?des employés qui se tue à la tâche, du crunch à n'en plus finir , des plaintes sur les conditions de travail a n'en plus finir.Des inspirations de renommée tel que Blade Runner, Necromancer,Ghost In The Shell, Akira, Matrix et j'en passeon en a pu arriver a inclure des godes dans un jeux cyberpunk et en faire croire que c'est l'essence même du cyberpunk quel tristesse.... j'ai mal pour les dev.