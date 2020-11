Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Le mode performance sur XSS en 60fps a été possible en baissant la résolution à 720p même si elle tourne autour de 800p en jeu avec parfois des baisses à 720p.■Dés fois même en 720p sur XSS il y a des chutes de framerate dans ce mode.■Globalement, le framerate de la XSS est meilleur que celui de la XSX avant le patch mais toujours moins bon que celui de la PS5.■A première vue la version PS5 n'a pas beaucoup changé après le patch, le seul changement notable se situe dans la première cinématique où le framerate chute un peu par rapport à la version de base.■Framerate solide sur XSX à présent, en revanche le tearing meme si il a été diminué se produit toujours lors d'un changement brusque de caméra.■Cette amélioration de framerate s'est faite au détriment d'une résolution plus basse sur XSX, elle passe de 1440p à 1188p ce qui n'est pas le cas de la version PS5, même si en moyenne elle est souvent proche de ~1296p.■Les soucis de caméra n'ont pas été corrigés sur Xbox et PC.■Le mode qualité est agréable visuellement pour ceux qui n'ont pas besoin du 60fps.■Ce mode est en 4K native que ça soit sur PS5 ou XSX à 30fps, ils n'ont remarqué aucune chute de framerate.