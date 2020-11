Comme vous le savez, Sony a fait un beau cadeau aux abonnés du PS+ sur PlayStation 5 afin d'assurer la transition à ceux qui sont passés d'une PS4 à une PS5 tout en conservant l'abonnement.Au moment du lancement de la PS5, Sony a également présenté PlayStation Plus Collection, une collection de 20 titres PlayStation 4 offert gratuitement aux propriétaires de PlayStation 5 qui s'abonnent à PS Plus. Il y a quelques chose que Sony n'avait pas prévu, c'est que petits malins tentent de vendre leur compte, notamment sur un célèbre site américain de ventes aux enchères.Contre une trentaine d'euros, certains vendeurs (surtout de Hong Kong) promettent l'accès sur PS4 aux 20 jeux via le code de déblocage PS5.L'idée était de vendre des codes PS5 afin d'obtenir sur PS4 la PlayStation Plus Collection uniquement en se connectant au PSN, ainsi la procédure fonctionne, mais il semble que Sony n'a pas trop apprécié, et a décidé de bannir les comptes en question, à savoir que certaines PS5, par exemple des modèles digitaux seraient potentiellement inutilisables suites à leur bannissement.Pour conclure, il semblerait qu'il y a une réponse différente entre les utilisateurs PS4 et PS5, les PS4 sont bannies pour 2 mois, tandis que les PS5 sont bannies définitivement.N'empêche une ps5 digital bannis sert plus à rien