Je marque une pause entre mes parties de Yakuza pour la platine et je découvre un nouveau documentaire sur le directeur général qu'on ne présente plus Toshihiro Nagoshi . La chaine Archipel habitué au superbe documentaires d'artistes japonais s'attaque à l'homme fort de Sega , le chef de la Ryo Ga Gotoku studio et l'homme derrière ce périple qui dure depuis 15 ans.

posted the 11/26/2020 at 12:33 AM by gantzeur