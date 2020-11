Je suis actuellement en train de platiner Astro's Playroom et je trouve vraiment la DualSens folle c'est la meilleur manette jamais crée. Le ressenti des matières sable, glace, boue, neige ou de la pluie qui tombe du vent qui souffle de la grêle sur un parapluie c'est juste fou car oui ce ne sont pas simplement de bêtes vibrations c'est belle est bien de réels sensations le tout couplé aux sons et aux gâchettes adaptatives c'est un véritable tour de force de la part de SONY. Etes-vous aussi enthousiaste que moi?

posted the 11/23/2020 at 09:16 AM by cleptomaniak