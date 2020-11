C'est une licence sur laquelle je n'ai jamais travaillé jusqu'à présent. Et j'aimerais essayer de faire un Sonic. Après tout, quand vous entendez le mot "SEGA," vous pensez à Sonic. J'aimerais être impliqué dans un tel projet au moins une fois.

Ce Sonic, si j'étais amené à le faire, ne serait pas Sonic tel qu'il a été par le passé. Je ferais un Sonic totalement différent.

Dans le cadre des festivités organisées en ligne pour son 60e anniversaire, SEGA Europe a récemment mis en ligne une vidéo dans laquelle un de ses représentants interroge Daisuke Sato, un des responsables du Ryu Ga Gotoku Studio et producteur de longue date de la série des Yakuza. Lorsqu'il lui a été demandé le nom de la licence SEGA sur laquelle il aimerait le plus travailler, Daisuke Sato a visé haut :Et à en croire Daisuke Sato, il ne se contenterait pas de participer au développement d'un Sonic similaire à ceux auxquels les joueurs ont déjà pu s'essayer :Pour info,Il serait donc intéressant de voir ce que donnerait sa vision pour un jeu Sonic.Seriez-vous intéressés par un Sonic radicalement différent développé par Daisuke Sato ? En quoi la licence Sonic pourrait-elle être réinventée selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.