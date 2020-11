Si vous êtes possesseur de Black Ops Cold Wars sur PS5, il y a une chance que vous soyez en train de jouer a la version PS4 par erreur.C'est Eurogamer qui balance l'info, en effet si vous achetez le bundle Cross-Gen ou l'Ultimate Edition de Call of Duty: Black Ops Cold War, qui incluent tous deux les versions PS4 et PS5 du dernier Call of, il y a une chance que la version PS4 se lance par erreur.Le service clientèle d'Activision a donc réagit à ce problème, expliquant les étapes nécessaires pour s'assurer que l'on joue à la bonne version.- Sélectionner le titre sur le tableau de bord.- Descendre dans le menu et sélectionner « Jouer ».- Sélectionner les trois points et ouvrir le menu.- Sélectionner « PS5 | Complet | Call of Duty: Black Ops Cold War »- Lancez et jouer !Eurogamer note aussi des cas où les joueurs ont effacé la version PS4, causant un bug dans la queue de téléchargement qui empêche le téléchargement de la version PS5 si elle n'est pas déjà installée. Il semble qu'un retour aux paramètres d'usine puisse corriger le problème, mais on espère un patch avant la sortie française.