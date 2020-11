On peut voir que Insomniac à quand même accompli un certain boulot sur le remaster du jeu.Comme par exemple le modèle de 3D de Yuri où c'est assez aisé de voir les améliorations:PS4Ps5On peut aussi se rendre compte que les texture ont été remodelé et retexturé:PS4PS5Une des choses qui saute le plus aux yeux et la différence d'éclairage entre les deux versions.PS4PS5PS4PS5Le nouvel éclairage donne un côté un peu plus CGI sur PS5.PS4PS5PS4PS5PS4PS5Il sera aussi possible d'acheter le remaster pour 20 euros en ayant l'édition simple de Miles Morales via le menu du jeu.