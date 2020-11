De nombreux insiders comme, AestheticGamer1 (DuskGolem), Gematsu ou le site spécialisé BioHazard Declassified parlaient tous d’une version VR de Resident Evil 8 en juin dernier.Mais après autant de temps, après son annonce officiel sans compatibilité PS VR, les fans commencent réellement a douter.En effet, Jim Ryan a pris la parole le 30 octobre pour annoncer dans le Washington Post qu’il n’y aura pas de sauts immédiats de Sony dans l’expérience de jeu la plus immersive, la réalité virtuelle (VR). Puis il y a eu un porte-parole de Sony qui a déclaré à UploadVR par e-mail que nous aurons besoin de la version PS4 de Hitman 3 pour le lire en VR puisque le PSVR fonctionne comme un appareil rétrocompatible. Le représentant a ensuite précisé: “Nous n’avons pas annoncé de titres PS5 pour le PSVR.” Enfin, c’était au tour du développeur Espagnol Victor Blanco, créateur du jeu PSVR DWVR du studio Mad Triangles de nous donner quelques précisions sur le Dev Kit de la PS5 en annonçant : ”Il n’est pas possible de prendre en charge le PSVR dans les applications PS5. Tous les jeux PSVR qui fonctionnent sur PS5 ne le feront que par la rétrocompatibilité”.La version PlayStation 4 de Resident Evil 8 étant annulée jusqu’à preuve du contraire et les jeux PS5 Natifs n’autorisant pas de compatibilité PSVR, il semble évident aujourd’hui que Resident Evil 8 ne bénéficiera pas d’une compatibilité avec le PlayStation VR ! Pour finir, la fiche du jeu vient d’être mise à jour et ne comporte aucune mention faisant penser de près ou de loin à une compatibilité PSVR !Les portes de sortie possibles aujourd’hui serait que Sony débride sa console PS5 à des développements sur PSVR natifs (Via une mise à jour) ou qu’un nouveau casque PSVR 2 spécialement conçu pour la PS5 arrive rapidement… Dans le cas contraire, on peut déjà dire que la PS5 ne sera pas une console VR, au même titre que la Xbox Series X !Une triste nouvel si c'est le cas, surtout après l'excellent Resident Evil 7 qui malgré son ambiance hors propos a la série, le jeu nous proposé probablement l'expérience horrifique ultime avec le PS VR.On attend l'annonce de Capcom a ce sujet maintenant.